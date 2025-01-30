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Сотні сербських студентів вирушили в багатоденний марш на знак протесту

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Новини — Четвер, 30 січня 2025, 17:19 — Уляна Кричковська

У четвер, 30 січня, сотні студентів сербських університетів розпочали 80-кілометровий марш із Белграда до Нового Саду, аби приєднатися до протестів, що тривають після смертельного обвалу крівлі на залізничному вокзалі в листопаді, внаслідок якого загинули 15 людей.

Про це пише агентство AP, передає "Європейська правда".

Як зазначається, студенти планують за два дні дістатися до Нового Саду, де 1 лютого запланована масова блокада міських мостів через Дунай на знак протесту проти корупції та бездіяльності влади.

Дорогою студентів зустрічало радісне населення, яке виходило з будинків, пропонуючи напої, фрукти чи млинці.

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Фото: AP
Фото: AP
Фото: AP
Фото: AP

Протест, що розпочався як боротьба проти корупції при укладанні будівельних контрактів, переріс у серйозний виклик для авторитарного режиму президента Александара Вучича. 

Студенти, які живуть у наметах на факультетах і організовують щоденні акції протесту, висловлюють рішучість досягти справедливості і змусити владу змінити свою політику. 

Студенти заявили, що цими протестами хочуть показати, що не зупиняться, поки не буде досягнуто справедливості.

Фото: AP
Фото: AP
Фото: AP
Фото: AP

Зауважимо, що тижневі демонстрації вже призвели до відставки прем'єр-міністра Сербії Мілоша Вучевича на цьому тижні, а також до різних поступок з боку влади, яка не звикла їх робити.

На тлі протестів Вучич раніше звернувся до опозиції з проханням вимагати проведення так званого консультативного референдуму, щоб визначити, яку підтримку він має серед громадян.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Вучича примушують до поступок: чи здатні масові протести змінити владу в Сербії.

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