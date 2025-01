Сотні сербських студентів вирушили в багатоденний марш на знак протесту

У четвер, 30 січня, сотні студентів сербських університетів розпочали 80-кілометровий марш із Белграда до Нового Саду, аби приєднатися до протестів, що тривають після смертельного обвалу крівлі на залізничному вокзалі в листопаді, внаслідок якого загинули 15 людей.

Про це пише агентство AP, передає "Європейська правда".

Як зазначається, студенти планують за два дні дістатися до Нового Саду, де 1 лютого запланована масова блокада міських мостів через Дунай на знак протесту проти корупції та бездіяльності влади.

Дорогою студентів зустрічало радісне населення, яке виходило з будинків, пропонуючи напої, фрукти чи млинці.

Протест, що розпочався як боротьба проти корупції при укладанні будівельних контрактів, переріс у серйозний виклик для авторитарного режиму президента Александара Вучича.

Студенти, які живуть у наметах на факультетах і організовують щоденні акції протесту, висловлюють рішучість досягти справедливості і змусити владу змінити свою політику.

Belgrade students are holding a two-day march to Novi Sad to join the blockades of three bridges in Serbia’s second city amid ongoing protests in the country that have already claimed the resignation of the country’s prime minister. pic.twitter.com/JfHWj5djIP