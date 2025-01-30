Сотні сербських студентів вирушили в багатоденний марш на знак протесту

У четвер, 30 січня, сотні студентів сербських університетів розпочали 80-кілометровий марш із Белграда до Нового Саду, аби приєднатися до протестів, що тривають після смертельного обвалу крівлі на залізничному вокзалі в листопаді, внаслідок якого загинули 15 людей.

Про це пише агентство AP, передає "Європейська правда".

Як зазначається, студенти планують за два дні дістатися до Нового Саду, де 1 лютого запланована масова блокада міських мостів через Дунай на знак протесту проти корупції та бездіяльності влади.

Дорогою студентів зустрічало радісне населення, яке виходило з будинків, пропонуючи напої, фрукти чи млинці.

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Фото: AP

Фото: AP

Протест, що розпочався як боротьба проти корупції при укладанні будівельних контрактів, переріс у серйозний виклик для авторитарного режиму президента Александара Вучича.

Студенти, які живуть у наметах на факультетах і організовують щоденні акції протесту, висловлюють рішучість досягти справедливості і змусити владу змінити свою політику.

Belgrade students are holding a two-day march to Novi Sad to join the blockades of three bridges in Serbia’s second city amid ongoing protests in the country that have already claimed the resignation of the country’s prime minister. pic.twitter.com/JfHWj5djIP – Balkan Insight (@BalkanInsight) January 30, 2025

The march of freedom and justice started. Students are walking from Belgrade to Novi Sad. It’s about 80 kilometres. They will arrive in time for the big protest on 1 February. This video is from Zemun❤️✊🏻 pic.twitter.com/XnOtSePQGp – Srdjan Cvijic (@srdjancvijic) January 30, 2025

Студенти заявили, що цими протестами хочуть показати, що не зупиняться, поки не буде досягнуто справедливості.

Фото: AP

Фото: AP

Зауважимо, що тижневі демонстрації вже призвели до відставки прем'єр-міністра Сербії Мілоша Вучевича на цьому тижні, а також до різних поступок з боку влади, яка не звикла їх робити.

На тлі протестів Вучич раніше звернувся до опозиції з проханням вимагати проведення так званого консультативного референдуму, щоб визначити, яку підтримку він має серед громадян.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Вучича примушують до поступок: чи здатні масові протести змінити владу в Сербії.