Сотни студентов в субботу, 1 февраля, собрались в городе Новый Сад, где три месяца назад произошла смертельная трагедия на железнодорожном вокзале, и устроили блокаду трех мостов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает N1.

Блокировка трех мостов в Новом Саду протестующими началась в обед субботы. Два из мостов были заблокированы три часа, а блокада третьего продлится до обеда воскресенья, 2 февраля.

Фото: N1

К протестующим в Новом Саду присоединились студенты из Сербии, которые последние три дня шли пешим ходом, преодолев 80 километров.

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Протестующие держат транспаранты с надписями "Три месяца, достаточно", "Мы это преодолеем", "15 погибших, 0 ответственных".

Фото: N1

В Сербии в последние недели продолжаются массовые протесты в связи с обвалом бетонного навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови Сад 1 ноября 2024 года, который унес жизни 15 человек.

На этом фоне накануне сербский премьер Милош Вучевич официально подтвердил, что подает в отставку. А президент страны Александар Вучич допустил проведение досрочных выборов в апреле.

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