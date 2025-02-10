Макрон застеріг США: мита проти ЄС вдарять по американській економіці

Французький президент Емманюель Макрон переконаний, що запровадження американських мит на товари з Європейського Союзу може нашкодити американській економіці, викликавши зростання інфляції.

Таку думку він висловив в інтерв'ю телеканалу CNN, пише "Європейська правда".

Макрон закликав Вашингтон замість розв'язування "торгової війни" з ЄС сфокусуватися на протистоянні Китаю, кризі на Близькому Сході та війні в Україні.

Французький президент вважає, що першою проблемою США є Китай.

Реклама:

"Європа для вас союзник, і якщо ви хочете, щоб Європа більше займалася інвестиціями та питаннями оборони та безпеки, якщо ви сподіваєтеся на розвиток, який, як я вважаю, в інтересах США, не треба шкодити європейській економіці, загрожуючи їй тарифами", – наголосив він.

Макрон заявив, що якщо США накладе тарифи на багато секторів – це збільшить вартість і створить інфляцію в Сполучених Штатах.

Раніше Трамп заявив, що "абсолютно точно" запровадить тарифи проти ЄС, посилаючись на дії Брюсселя проти американських технологічних компаній і його великий торговий дефіцит у торгівлі товарами.

Він не надав подробиць про те, коли будуть прийняті ці заходи і чи зможе Євросоюз домовитися про відстрочку, як це зробили Канада і Мексика. Міністри торгівлі ЄС зустрілися у вівторок у Варшаві, щоб обговорити його погрози.

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас раніше наголосила, що потенційна "торгова війна" між США та Європою була б на шкоду обом сторонам.

Після цього ЗМІ повідомляли, що ЄС може вдарити по Кремнієвій долині заходами у відповідь через механізм, який в Брюсселі дехто називає "базукою".

А міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заперечив заяву Трампа щодо того, що торгівля з Європою є "звірством", стверджуючи, що США мають "величезне" позитивне сальдо в торгівлі послугами з Європою.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Мита на шкоду Сполученим Штатам: які ризики несе шантаж Трампом країн-сусідів.