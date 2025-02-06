Сікорський заперечив Трампу: торгівля США з Європою вигідна обом сторонам

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заперечив заяву президента США Дональда Трампа щодо того, що торгівля з Європою є "звірством", стверджуючи, що США мають "величезне" позитивне сальдо в торгівлі послугами з Європою.

Про це він сказав журналістам у Брюсселі, цитує Politico, пише "Європейська правда".

Сікорський заявив, що у той час, коли Європа "має позитивне сальдо в торгівлі видимими товарами" зі США – США мають "величезне позитивне сальдо в експорті послуг".

"Кожного разу, коли хтось із нас користується Uber, певна частка плати йде до США. Кожного разу, коли ми дивимося фільм на Netflix, гроші йдуть до США. Щоразу, коли ми користуємося соціальними мережами чи штучним інтелектом, американська індустрія отримує вигоду. Існують також величезні інвестиційні потоки. Загалом це надзвичайно взаємовигідно", – зауважив польський міністр.

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Як пише агентство, за даними Європейського Союзу, у 2023 році дефіцит торгівлі товарами США з блоком склав 156,6 млрд євро. Однак у сфері послуг США мали профіцит у розмірі 108,6 млрд євро, в результаті чого загальне торговельне сальдо склало 48 млрд євро на користь ЄС.

Сікорський підкреслив, що Польща вже купує "величезну кількість" американського ЗПГ (зріджений природний газ), і сказав, що у підсумку Європа повинна "завоювати довіру" у Трампа, витрачаючи більше коштів на оборону і управління безпекою в Африці, не покладаючись на Вашингтон.

Хоча він "не в захваті" від того, що Вашингтон обмежує експорт чипів штучного інтелекту до Польщі, Сікорський застеріг від "надмірної реакції" на заяви американського президента.

"Я думаю, що ми повинні оцінювати дії, а не слова. Речі змінюються дуже швидко. Важливо не реагувати надмірно", – підсумував очільника зовнішньополітичного відомства Польщі.

Минулого тижня Трамп заявив, що "абсолютно точно" запровадить тарифи проти ЄС, посилаючись на дії Брюсселя проти американських технологічних компаній і його великий торговий дефіцит у торгівлі товарами.

Він не надав подробиць про те, коли будуть прийняті ці заходи і чи зможе блок домовитися про відстрочку, як це зробили Канада і Мексика. Міністри торгівлі ЄС зустрілися у вівторок у Варшаві, щоб обговорити його погрози.

Висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Каллас раніше наголосила, що потенційна "торгова війна" між США та Європою була б на шкоду обом сторонам.

Після цього ЗМІ повідомляли, що ЄС може вдарити по Кремнієвій долині заходами у відповідь через механізм, який в Брюсселі дехто називає "базукою".

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