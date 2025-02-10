Макрон предостерег США: пошлины против ЕС ударят по американской экономике
Французский президент Эмманюэль Макрон убежден, что введение американских пошлин на товары из Европейского Союза может навредить американской экономике, вызвав рост инфляции.
Такое мнение он высказал в интервью телеканалу CNN, пишет "Европейская правда".
Макрон призвал Вашингтон вместо развязывания "торговой войны" с ЕС сфокусироваться на противостоянии Китаю, кризисе на Ближнем Востоке и войне в Украине.
Французский президент считает, что первой проблемой США является Китай.
"Европа для вас союзник, и если вы хотите, чтобы Европа больше занималась инвестициями и вопросами обороны и безопасности, если вы надеетесь на развитие, которое, как я считаю, в интересах США, не надо вредить европейской экономике, угрожая ей тарифами", – подчеркнул он.
Макрон заявил, что интеграция создания стоимости между США и Европой – чрезвычайно высока.
"Это означает, что если вы наложите тарифы на многие сектора, это увеличит стоимость и создаст инфляцию в США", – добавил он.
Ранее Трамп заявил, что "абсолютно точно" введет тарифы против ЕС, ссылаясь на действия Брюсселя против американских технологических компаний и его большой торговый дефицит в торговле товарами.
Он не предоставил подробностей о том, когда будут приняты эти меры и сможет ли блок договориться об отсрочке, как это сделали Канада и Мексика. Министры торговли ЕС встретились во вторник в Варшаве, чтобы обсудить его угрозы.
Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас ранее подчеркнула, что потенциальная "торговая война" между США и Европой была бы во вред обеим сторонам.
После этого СМИ сообщали, что ЕС может ударить по Кремниевой долине ответными мерами через механизм, который в Брюсселе некоторые называют "базукой".
А министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский опроверг заявление Трампа о том, что торговля с Европой является "зверством", утверждая, что США имеют "огромное" положительное сальдо в торговле услугами с Европой.
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