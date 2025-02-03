Головна дипломатка ЄС про "торгову війну" Трампа: це не вигідно нікому, крім Китаю

Висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Каллас наголосила, що потенційна "торгова війна" між США та Європою була б на шкоду обом сторонам.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала у спілкуванні зі ЗМІ перед неформальним самітом лідерів ЄС 3 лютого.

Каллас запитали про слова Дональда Трампа щодо того, що він розглядає запровадження високих мит на товари з Європи.

"Звісно, зі свого боку ми також готуємося… У торгових війнах немає переможців. Якби США і ЄС почали торгову війну, то єдиний, хто зрадів би цьому – це Китай. Ми дуже взаємопов’язані. Нам необхідна Америка, а Америці – Європа", – зазначила Кая Каллас.

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Нагадаємо, Дональд Трамп анонсував 25-відсоткові тарифи на імпорт з Мексики та Канади, починаючи з 1 лютого.

Канада і Мексика відреагували своїми тарифами у відповідь на мита Трампа.

Детальніше на цю тему – у статті Дональд Трамп змінює торгові правила для світу. Що має робити Україна.