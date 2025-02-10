У Швеції офіційно назвали винуватця смертельної стрілянини в Еребру

У Швеції офіційно підтвердили, що смертельну стрілянину у навчальному закладі в Еребру скоїв 35-річний Рікард Андерссон, який також серед загиблих.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

У прокуратурі повідомили, що остаточно ідентифікували Андерссона як особу, що скоїла стрілянину у кампусі в Еребру.

Рікард Андерссон застрелився, коли поліція приїхала штурмувати навчальний заклад. Через його загибель суду у зв’язку зі стріляниною не буде.

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Поліція у попередньому розслідуванні намагалася з’ясувати усі обставини події та виключити наявність спільників.

Раніше ЗМІ за своїми джерелами називали ім’я Андерссона та повідомляли, що він – колишній учень закладу, який жив у цьому районі і протягом останніх десяти років був безробітним. Він мав дозвіл на кілька гвинтівок, які знайшли на місці стрілянини.

Поліція поки не встановила ідеологічних мотивів у його діях.

Стрілянина в Еребру з 11 загиблими, серед яких і нападник, стала найгіршою у новітній історії країни. Після цього випадку в уряді Швеції ініціюють посилення законодавства щодо вогнепальної зброї.