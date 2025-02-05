Поліція Швеції: немає доказів, що масовий розстріл був ідеологічно мотивованим

Шведська поліція заявила в середу, 5 лютого, що в соціальних мережах поширюються "хибні наративи" щодо масової стрілянини у вівторок, 4 лютого, в освітньому центрі для дорослих.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на заяву правоохоронців, передає "Європейська правда".

Правоохоронці заявили, що на основі слідчої та розвідувальної інформації наразі "немає жодних даних, які б вказували на те, що злочинець діяв з ідеологічних мотивів".

Як відомо, 4 лютого, внаслідок стрілянини в Рісбергській школі в Еребру загинули 11 людей і багато хто отримав поранення.

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Поліція тоді зазначила, що мотив злочину не був одразу відомий, і що, на їхню думку, підозрюваний у скоєнні злочину, який був серед загиблих і раніше не був відомий поліції, діяв самостійно.

Прем'єр-міністр Ульф Крістерссон у X (Twitter) заявив, що цей напад був найгіршим масовим розстрілом в історії Швеції, назвавши його "болісним днем".

У вівторок, 4 лютого, незабаром після 13:30 поліція отримала повідомлення про те, що в школі Campus Risbergska в Еребру триває насильство з, імовірно, смертельними наслідками.

Зазначимо, в деяких європейських країнах протягом минулого року були випадки нападу дітей на учнів своєї школи, які інколи завершувалися смертельно.