В Швеции официально назвали виновника смертельной стрельбы в Эребру

В Швеции официально подтвердили, что смертельную стрельбу в учебном заведении в Эребру совершил 35-летний Рикард Андерссон, который также среди погибших.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

В прокуратуре сообщили, что окончательно идентифицировали Андерссона как лицо, совершившее стрельбу в кампусе в Эребру.

Рикард Андерссон застрелился, когда полиция приехала штурмовать учебное заведение. Из-за его гибели суда в связи со стрельбой не будет.

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Полиция в предварительном расследовании пыталась выяснить все обстоятельства происшествия и исключить наличие сообщников.

Ранее СМИ по своим источникам называли имя Андерссона и сообщали, что он – бывший ученик заведения, который жил в этом районе и в течение последних десяти лет был безработным. Он имел разрешение на несколько винтовок, которые нашли на месте стрельбы.

Полиция пока не установила идеологических мотивов в его действиях.

Стрельба в Эребру с 11 погибшими, среди которых и нападавший, стала худшей в новейшей истории страны. После этого случая в правительстве Швеции инициируют ужесточение законодательства в отношении огнестрельного оружия.