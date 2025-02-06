Шведська поліція знайшла на місці масової стрілянини кілька ліцензованих гвинтівок

Шведська поліція знайшла кілька гвинтівок у центрі освіти для дорослих в Еребру, де нападник убив 11 людей і поранив ще кількох цього тижня під час найкривавішої масової стрілянини в країні.

Про це повідомив у четвер речник поліції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Поліція вважає, що підозрюваний у вбивстві – ідентифікований джерелом Reuters і шведськими ЗМІ як Рікард Андерссон, 35-річний безробітний відлюдник – діяв сам.

"Ми знайшли в школі кілька одиниць зброї. Це так звані довгі рушниці, гвинтівки. Це ліцензована зброя, і вона може бути пов'язана з підозрюваним злочинцем", – повідомив Reuters представник поліції.

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Швеція має високий за європейськими стандартами рівень володіння зброєю, в основному пов'язаний з полюванням, хоча він набагато нижчий, ніж у Сполучених Штатах. Хвиля бандитських злочинів останніх років підкреслила високу поширеність нелегальної зброї.

Поліція не підтвердила ім'я підозрюваного, а кількість поранених залишається неясною, через два дні після нападу на школу, яка пропонує курси для дорослих і уроки шведської мови для іммігрантів.

Хоча останніми роками Швеція пережила хвилю насильства із застосуванням зброї, пов'язаного з бандитськими розбірками, країна була шокована жорстокістю злочину, скоєного у вівторок.

Ті, хто вижив, забарикадувалися в класах і ховалися під ліжками, щоб врятуватися від вбивці. Коли їх відпустила поліція, вони розповіли, що бачили калюжі крові там, де були застрелені жертви. Поліція все ще працює над офіційною ідентифікацією загиблих.

Багато учнів шведських шкіл для дорослих є іммігрантами, які прагнуть отримати кваліфікацію, що допоможе їм знайти роботу в скандинавській країні, а також вивчити шведську мову.

У школі Campus Risbergska навчається близько 2700 учнів, близько 800 з яких були записані на курси шведської мови для іммігрантів.

Нагадаємо, у вівторок у шведському Еребру сталася стрілянина, внаслідок якої загинули 11 людей і багато отримали поранення.

Поліція поки не встановила ідеологічних мотивів у діях нападника, який також загинув.