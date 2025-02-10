Трамп планирует ввести 25% пошлины на весь импорт стали и алюминия в США

Президент США Дональд Трамп планирует ввести 25% тарифы на весь импорт стали и алюминия в Соединенные Штаты.

Как пишет "Европейская правда", об этом Трамп сказал журналистам на борту самолета Air Force One в воскресенье, сообщило агентство Bloomberg.

Трамп заявил, что тарифы будут применяться к импорту стали и алюминия из всех стран, включая основных поставщиков – Мексику и Канаду. Он не уточнил, когда тарифы вступят в силу.

Воскресное обещание Трампа является последним в серии угроз введения тарифов против стран и отдельных секторов, которые в последние недели вызвали обеспокоенность на рынках.

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Однако нет уверенности, что он доведет дело до конца. Ранее Трамп объявил, а затем приостановил действие тарифов в отношении Канады и Мексики, одновременно продолжая вводить 10%-ную пошлину на все поставки из Китая.

Для Европейского Союза борьба с американскими тарифами на металлы началась в 2018 году во время первого срока Трампа, когда США обложили пошлинами почти 7 миллиардов долларов европейского экспорта стали и алюминия, ссылаясь на соображения национальной безопасности.

Тогда чиновники в Брюсселе высмеивали мысль о том, что ЕС представляет такую угрозу. В ответ ЕС наложил свои пошлины на продукцию американских компаний, в частности на мотоциклы Harley-Davidson и джинсы Levi Strauss&Co.

Обе стороны договорились о временном перемирии в 2021 году, когда США частично отменили свои меры и ввели набор тарифных квот, а ЕС заморозил все свои ограничительные меры.

Французский президент Эмманюэль Макрон убежден, что введение американских пошлин на товары из Европейского Союза может навредить американской экономике, вызвав рост инфляции.

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