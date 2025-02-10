Німці вважають, що Шольц виглядав на дебатах трохи переконливіше, ніж Мерц

Найбільша частка опитаних німців вважають, що чинний канцлер Олаф Шольц виглядав на передвиборчих теледебатах трохи переконливіше, ніж кандидат у канцлери від ХДС-ХСС Фрідріх Мерц.

Як повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда", про це свідчить опитування від дослідницької групи Wahlen.

37% учасників опитування, які дивились дебати, вважають, що Шольц виглядав на дебатах переконливіше за Мерца, тоді як перевагу Мерца побачили 34% і 29% не побачили особливої різниці між двома.

Краще сприйняття Шольца переважає серед респондентів-жінок (43%), тоді як серед виборців-чоловіків 40% такої думки про Мерца, а про Шольца – 30%.

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Також помітна перевага на користь Шольца серед наймолодших респондентів: у групі 18-34 роки серед тих, хто дивився дебати, переможцем вважають Шольца 47%, тоді як Мерца – 25%.

Водночас у віковій групі 35-59 років лідирує Мерц, але з відривом від Шольца лише на один процентний пункт (35% і 36%).

Схожа картина і серед найстарших виборців віком 60+, де Шольца сприймають переможцем дебатів 34%, а Мерца – 36%.

Всього опитали 1374 респондентів, випадково обраних з-поміж осіб, які дивилися дебати. Опитування проводилося онлайн та в телефонних інтерв’ю.

Нагадаємо, дебати 9 лютого на ARD і ZDF були першими із двох запланованих. Наступні пройдуть найближчої неділі на RTL. Дострокові парламентські вибори пройдуть 23 лютого.

Серед іншого, під час дебатів Шольц і Мерц підтвердили, що по-різному дивляться на можливість надання ракет Taurus Україні.

Також на дебатах Шольц відкинув можливість вступу України до НАТО у найближчому майбутньому, пояснивши це позицією США.