Шольц і Мерц підтвердили, що по-різному дивляться на поставки Taurus Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вчергове виключив постачання Україні ракет дальнього радіусу дії Taurus, у той час його конкурент, кандидат у канцлери від ХДС/ХСС Фрідріх Мерц підтвердив, що має іншу позицію.

Як пише "Європейська правда", про це Шольц і Мерц говорили під час передвиборчих дебатів у неділю, їхні слова наводить агентство DPA.

Шольц знову заявив, що виключає постачання Україні ракет дальнього радіусу дії Taurus, натякнувши при цьому, що Мерц завагався щодо цього питання.

"Я не думаю, що це правильно – доставляти руйнівну зброю, що б’є вглиб російської території. Я вважаю, що це саме той крок, який не варто робити, якщо ви несете відповідальність за Німеччину", – сказав Шольц.

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Мерц натомість зауважив, що він "завжди був дуже чітким" у своїй позиції щодо постачання ракет Taurus Україні.

"Моя позиція ніколи не змінювалася. Я завжди говорив, що рішення про постачання крилатих ракет має прийматися в Європейському Союзі. Сполучені Штати постачають, Франція постачає, Велика Британія постачає; ми також повинні були б постачати", – сказав Мерц.

Дострокові вибори у Німеччині заплановані на 23 лютого. За даними соціологічних опитувань, найбільші шанси на перемогу має опозиційний союз ХДС/ХСС з Фрідріхом Мерцом на чолі.

ХДС/ХСС включив підтримку України та обіцянку розширення санкцій проти Росії у свою передвиборчу програму.

На зустрічі з Мерцом в грудні Зеленський заявив, що Україна очікує від Німеччини "посилення української далекобійності".

Про те, ким є Фрідріх Мерц, читайте в статті – Мерц прийде, порядок наведе? Що відомо про політика, який має стати новим канцлером Німеччини.