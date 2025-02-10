Немцы считают, что Шольц выглядел на дебатах немного убедительнее, чем Мерц

Большая часть опрошенных немцев считают, что действующий канцлер Олаф Шольц выглядел на предвыборных теледебатах немного убедительнее, чем кандидат в канцлеры от ХДС-ХСС Фридрих Мерц.

Как сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос от исследовательской группы Wahlen.

37% участников опроса, которые смотрели дебаты, считают, что Шольц выглядел на дебатах убедительнее Мерца, тогда как преимущество Мерца увидели 34% и 29% не увидели особой разницы между двумя.

Лучшее восприятие Шольца преобладает среди респондентов-женщин (43%), тогда как среди избирателей-мужчин 40% такого мнения о Мерце, а о Шольце – 30%.

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Также заметен перевес в пользу Шольца среди молодых респондентов: в группе 18-34 года среди тех, кто смотрел дебаты, победителем считают Шольца 47%, тогда как Мерца – 25%.

В то же время в возрастной группе 35-59 лет лидирует Мерц, но с отрывом от Шольца лишь на один процентный пункт (35% и 36%).

Похожая картина и среди старших избирателей в возрасте 60+, где Шольца воспринимают победителем дебатов 34%, а Мерца – 36%.

Всего опросили 1374 респондентов, случайно выбранных из числа лиц, которые смотрели дебаты. Опрос проводился онлайн и в телефонных интервью.

Напомним, дебаты 9 февраля на ARD и ZDF были первыми из двух запланированных. Следующие пройдут в ближайшее воскресенье на RTL. Досрочные парламентские выборы пройдут 23 февраля.

Среди прочего, во время дебатов Шольц и Мерц подтвердили, что по-разному смотрят на возможность предоставления ракет Taurus Украине.

Также на дебатах Шольц отверг возможность вступления Украины в НАТО в ближайшем будущем, объяснив это позицией США.