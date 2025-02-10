ЕС предупредил США: введение пошлин ударит по собственной экономике

На данный момент Европейский Союз не получал официальных сообщений о введении американским президентом Дональдом Трампом дополнительных тарифов на товары из ЕС.

Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии относительно потенциального введения тарифов США на сталь и алюминий из ЕС, пишет "Европейская правда".

В понедельник, 10 февраля, в Еврокомиссии заявили, что пока не получали никаких официальных сообщений о введении дополнительных тарифов на товары из ЕС.

"Мы не будем реагировать на широкие объявления без деталей или письменных разъяснений", – заявили в Еврокомиссии.

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Также в заявлении отметили, что ЕС не видит никаких оснований для введения тарифов на свой экспорт.

"Мы будем реагировать, чтобы защитить интересы европейского бизнеса, работников и потребителей от неоправданных мер", – отметили там.

Также в заявлении акцентировали, что введение тарифов было бы незаконным и экономически контрпродуктивным, особенно "учитывая глубоко интегрированные производственные цепи, которые ЕС и США создали благодаря трансатлантической торговле и инвестициям".

"Тарифы – это, по сути, налоги. Вводя тарифы, США будут облагать налогами своих граждан, увеличивать расходы для бизнеса и подпитывать инфляцию", – заявили в Еврокомиссии.

Кроме того, в заявлении отметили, что тарифы усиливают экономическую неопределенность и подрывают эффективность и интеграцию мировых рынков.

Это заявление появилось на фоне того, что Трамп сказал журналистам на борту самолета Air Force One в воскресенье, 9 ноября, что планирует ввести 25% тарифы на весь импорт стали и алюминия в Соединенные Штаты.

Французский президент Эмманюэль Макрон убежден, что введение американских пошлин на товары из Европейского Союза может навредить американской экономике, вызвав рост инфляции.

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