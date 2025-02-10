Фон дер Ляєн зустрінеться з віцепрезидентом США Венсом 11 лютого

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зустрінеться з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у вівторок, 11 лютого, у Парижі, на полях Саміту дій щодо штучного інтелекту.

Про це повідомив речник Єврокомісії Стефан де Кеерсмахер під час брифінгу у Брюсселі у понеділок, 10 лютого, передає кореспондент "Європейської правди".

Речник розповів, що фон дер Ляєн зустрінеться з Венсом у Франції, де вона братиме участь у Саміті дій щодо штучного інтелекту (Artificial Intelligence Action Summit) 10-11 лютого.

"Сьогодні і завтра президент фон дер Ляєн перебуватиме в Парижі, Франція, де візьме участь у Саміті дій зі штучного інтелекту. Також завтра (11 лютого) в Парижі президентка зустрінеться з віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Джеймсом Девідом Венсом", – повідомив де Кеерсмахер.

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Він додав, що у другій половині дня у вівторок, 11 лютого, фон дер Ляєн вирушить до Страсбурга (Франція), де візьме участь у засіданні Колегії європейських комісарів.

У середу, 12 лютого, президентка фон дер Ляєн і президент Європейської Ради Антоніу Кошта зустрінуться з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо в Брюсселі.

А в п'ятницю, 14 лютого, Урсула фон дер Ляєн візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз хоче якнайшвидше розпочати переговори зі Сполученими Штатами щодо запланованих президентом Дональдом Трампом тарифів.

У свою чергу, Урсула Фон дер Ляєн заявила, що ЄС готовий до жорстких переговорів зі США.

Висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Каллас констатувала, що потенційна "торгова війна" між США та Європою була б на шкоду обом сторонам.