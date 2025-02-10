Фон дер Ляйен встретится с вице-президентом США Вэнсом 11 февраля

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретится с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом во вторник, 11 февраля, в Париже, на полях Саммита действий по искусственному интеллекту.

Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмахер на брифинге в Брюсселе, передает корреспондент "Европейской правды".

Представитель рассказал, что фон дер Ляйен встретится с Вэнсом во Франции, где она будет участвовать в Саммите действий по искусственному интеллекту (Artificial Intelligence Action Summit) 10-11 февраля.

"Сегодня и завтра президент фон дер Ляйен находится в Париже, Франция, где примет участие в Саммите действий по искусственному интеллекту. Также завтра (11 февраля) в Париже президент встретится с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джеймсом Дэвидом Вэнсом", – сообщил де Кеерсмахер.

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Он рассказал, что после обеда во вторник, 11 февраля, она отправится в Страсбург (Франция), где примет участие в заседании Коллегии европейских комиссаров.

В среду, 12 февраля, президент фон дер Ляйен и президент Европейского Совета Антониу Кошта встретятся с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Брюсселе.

А в пятницу, 14 февраля, Урсула фон дер Ляйен примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.

Ранее сообщалось, что Евросоюз хочет как можно быстрее начать переговоры с Соединенными Штатами относительно запланированных президентом Дональдом Трампом тарифов.

В свою очередь, Урсула Фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов к жестким переговорам с США.

Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас констатировала, что потенциальная "торговая война" между США и Европой была бы во вред обеим сторонам.