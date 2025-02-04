ЄС хоче якнайшвидших переговорів із США, аби запобігти торговій війні з Трампом

Євросоюз хоче якнайшвидше розпочати переговори зі Сполученими Штатами щодо запланованих президентом Дональдом Трампом тарифів.

Як пише "Європейська правда", про це заявив у вівторок єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович, його слова наводить агентство Reuters.

Шефчович, виступаючи перед зустріччю міністрів для обговорення питань торгівлі та конкурентоспроможності ЄС, сказав, що він хоче "якнайшвидшої взаємодії", і чекає підтвердження призначення кандидатури Трампа на посаду міністра торгівлі, фінансиста Говарда Лутніка.

"Ми готові до негайної взаємодії і сподіваємося, що завдяки цій швидкій взаємодії ми зможемо уникнути заходів, які можуть спричинити значні порушення найважливіших торговельних та інвестиційних відносин на цій планеті", – сказав він журналістам.

Реклама:

Дональд Трамп неодноразово скаржився на дефіцит торгового балансу США з 27 країнами ЄС і погрожував запровадити мита на товари з Євросоюзу.

Президентка Європейської комісії Урсула Фон дер Ляєн сказала, що першочерговим пріоритетом виконавчої влади ЄС є робота над багатьма сферами, де інтереси ЄС і США збігаються, такими як критичні ланцюги поставок і нові технології.

У своїй промові в Брюсселі вона заявила, що ЄС готовий до жорстких переговорів, щоб вирішити проблеми і закласти основи для більш міцного партнерства.

Висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Каллас раніше наголосила, що потенційна "торгова війна" між США та Європою була б на шкоду обом сторонам.

Детальніше на цю тему – у статті Дональд Трамп змінює торгові правила для світу. Що має робити Україна.