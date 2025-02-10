Лідер опозиції Албанії найняв менеджера кампанії Трампа

Передвиборчою кампанією найбільшої опозиційної політсили Албанії, Демократичної партії, займатиметься Кріс Ласівіта, який співпрацював з Дональдом Трампом на останніх виборах у США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BIRN.

Ласівіту, який був співкерівником президентської кампанії Трампа, представив на пресконференції в понеділок, 10 лютого, лідер Демократичної партії Албанії Салі Беріша.

Американський політтехнолог заявив, що сприятиме перемозі на виборах Беріші, "який є справжнім другом Сполучених Штатів і який буде успішно працювати з президентом Трампом".

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"Нинішній прем'єр-міністр (Еді Рама. – Ред.) є нічим іншим, як маріонеткою Джорджа Сороса. Не можна бути маріонеткою Джорджа Сороса і другом Сполучених Штатів. Це просто неможливо", – додав він.

Чергові парламентські вибори в Албанії мають відбутись у травні 2025 року.

Салі Беріша – колишній президент і премʼєр-міністр Албанії – раніше потрапив під санкції США разом із дружиною і двома дітьми "за причетність до корупційних дій".

Після санкцій його виключили з парламентської фракції Демократичної партії, але він зміг знову очолити політсилу у 2024 році та зараз вважається головою албанської опозиції.

У вересні 2024 року Спеціальна прокуратура Албанії по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю висунула Беріші звинувачення в корупції. Його судять за те, що він схвалив спеціальний закон, який нібито допоміг його зятю Джамарберу Маллтезі заробити мільйони євро на будівництві.

І Беріша, і Маллтезі заперечують свою провину, а албанська опозиція влаштовувала неодноразові акції протесту проти дій влади.