Лідер опозиції Албанії найняв менеджера кампанії Трампа
Передвиборчою кампанією найбільшої опозиційної політсили Албанії, Демократичної партії, займатиметься Кріс Ласівіта, який співпрацював з Дональдом Трампом на останніх виборах у США.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BIRN.
Ласівіту, який був співкерівником президентської кампанії Трампа, представив на пресконференції в понеділок, 10 лютого, лідер Демократичної партії Албанії Салі Беріша.
Американський політтехнолог заявив, що сприятиме перемозі на виборах Беріші, "який є справжнім другом Сполучених Штатів і який буде успішно працювати з президентом Трампом".
"Нинішній прем'єр-міністр (Еді Рама. – Ред.) є нічим іншим, як маріонеткою Джорджа Сороса. Не можна бути маріонеткою Джорджа Сороса і другом Сполучених Штатів. Це просто неможливо", – додав він.
Чергові парламентські вибори в Албанії мають відбутись у травні 2025 року.
Салі Беріша – колишній президент і премʼєр-міністр Албанії – раніше потрапив під санкції США разом із дружиною і двома дітьми "за причетність до корупційних дій".
Після санкцій його виключили з парламентської фракції Демократичної партії, але він зміг знову очолити політсилу у 2024 році та зараз вважається головою албанської опозиції.
У вересні 2024 року Спеціальна прокуратура Албанії по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю висунула Беріші звинувачення в корупції. Його судять за те, що він схвалив спеціальний закон, який нібито допоміг його зятю Джамарберу Маллтезі заробити мільйони євро на будівництві.
І Беріша, і Маллтезі заперечують свою провину, а албанська опозиція влаштовувала неодноразові акції протесту проти дій влади.