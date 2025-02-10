Лидер оппозиции Албании нанял менеджера кампании Трампа

Предвыборной кампанией крупнейшей оппозиционной политсилы Албании, Демократической партии, будет заниматься Крис Ласивита, который сотрудничал с Дональдом Трампом на последних выборах в США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BIRN.

Ласивиту, который был одним из руководителей президентской кампании Трампа, представил на пресс-конференции в понедельник, 10 февраля, лидер Демократической партии Албании Сали Бериша.

Американский политтехнолог заявил, что будет способствовать победе на выборах Бериши, "который является настоящим другом Соединенных Штатов и будет успешно работать с президентом Трампом".

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"Нынешний премьер-министр (Эди Рама. – Ред.) является ничем иным, как марионеткой Джорджа Сороса. Нельзя быть марионеткой Джорджа Сороса и другом Соединенных Штатов. Это просто невозможно", – добавил он.

Очередные парламентские выборы в Албании должны состояться в мае 2025 года.

Сали Бериша – бывший президент и премьер-министр Албании – ранее попал под санкции США вместе с женой и двумя детьми "за причастность к коррупционным действиям".

После санкций его исключили из парламентской фракции Демократической партии, но он смог снова возглавить политсилу в 2024 году и сейчас считается главой албанской оппозиции.

В сентябре 2024 года Специальная прокуратура Албании по борьбе с коррупцией и организованной преступностью выдвинула Берише обвинения в коррупции. Его судят за то, что он одобрил специальный закон, который якобы помог его зятю Джамарберу Маллтези заработать миллионы евро на строительстве.

И Бериша, и Маллтези отрицают свою вину, а албанская оппозиция устраивала неоднократные акции протеста против действий властей.