Експрем’єру Албанії та лідеру опозиції офіційно оголосили звинувачення в корупції

Лідер найбільшої опозиційної партії Албанії та колишній прем’єр-міністр Салі Беріша у середу, 11 вересня, заявив про отримання офіційних обвинувачень у корупції за дії, які він вчинив під час перебування при владі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

У жовтні 2023 року прокуратура звинуватила Берішу у використанні свого впливу на посаді прем'єр-міністра у 2005-2009 роках для тиску з метою завершення процедури приватизації на користь інших людей, зокрема чоловіка його дочки.

Беріша, який у середу отримав 500-сторінковий обвинувальний акт у прокуратурі Тирани, заперечує будь-які правопорушення.

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"Можете собі уявити, вони кажуть, що мене корумпував мій зять… Це продовження політичної вендети, виконання політичного мафіозного замовлення", – сказав він, маючи на увазі оголошені звинувачення проти свого зятя.

Салі Беріша не раз звинувачував нинішнього прем'єр-міністра Албанії Еді Раму в організації кримінального переслідування проти нього. Рама свою причетність заперечує.

Беріша був прем'єр-міністром Албанії у 2005-2013 роках, а також президентом у 1992-1997 роках.

У травні 2021 року уряд США заборонив Беріші та його близьким родичам в'їзд до країни через імовірну причетність до корупції. Через це експрем'єр Албанії вирішив подати до суду на держсекретаря США Блінкена за наклеп.