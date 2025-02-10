Литва може обмежити використання китайського чат-бота DeepSeek

Литва розглядає можливість заборонити ключовим організаціям та державним установам доступ до китайського чат-бота DeepSeek.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав Томас Годляускас, заступник міністра оборони, відповідальний за кібербезпеку, його цитує LRT.

За його словами, наразі литовська влада намагається зрозуміти, "наскільки ми можемо реалізувати це, використовуючи існуючу ІТ-архітектуру в цих організаціях".

"Але ми будемо говорити про це, ми будемо обговорювати це і будемо рухатися в напрямку зміцнення нашої стійкості в цій галузі", – сказав Годляускас.

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Тим часом литовський Національний центр кібербезпеки (NKSC) повідомив, що наполегливо рекомендує працівникам критично важливих секторів не використовувати DeepSeek на офіційних пристроях.

Центр також заявив, що заборона зазначеним особам використовувати DeepSeek або подібні китайські або неєвропейські програми "повинна бути розглянута на національному рівні".

Водночас співробітникам органів національної оборони вже заборонено використовувати китайські додатки на офіційних мобільних пристроях.

У Центрі додали, що вважають ризики, пов'язані з DeepSeek, високими і готують спеціальну інструкцію щодо використання технологій ШІ.

Своєю чергою Державна інспекція з питань захисту даних повідомила, що уважно стежить за ситуацією щодо збору персональних даних додатком DeepSeek, але підкреслила, що вже бачить відсутність прозорості.

Повідомляли також, що італійська влада розпорядилася негайно запровадити обмеження обробки даних італійських користувачів у китайському чат-боті DeepSeek.

Згодом нідерландське агентство з контролю за дотриманням конфіденційності заявило, що почне розслідування практики збору даних китайською компанією DeepSeek, яка займається штучним інтелектом.