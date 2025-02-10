Литва может ограничить использование китайского чат-бота DeepSeek

Литва рассматривает возможность запретить ключевым организациям и государственным учреждениям доступ к китайскому чат-боту DeepSeek.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал Томас Годляускас, заместитель министра обороны, ответственный за кибербезопасность, его цитирует LRT.

По его словам, сейчас литовские власти пытаются понять, "насколько мы можем реализовать это, используя существующую ІТ-архитектуру в этих организациях".

"Но мы будем говорить об этом, мы будем обсуждать это и будем двигаться в направлении укрепления нашей устойчивости в этой области", – сказал Годляускас.

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Тем временем литовский Национальный центр кибербезопасности (NKSC) сообщил, что настоятельно рекомендует работникам критически важных секторов не использовать DeepSeek на официальных устройствах.

Центр также заявил, что запрет указанным лицам использовать DeepSeek либо подобные китайские или неевропейские программы "должен быть рассмотрен на национальном уровне".

В то же время сотрудникам органов национальной обороны уже запрещено использовать китайские приложения на официальных мобильных устройствах.

В Центре добавили, что считают риски, связанные с DeepSeek, высокими и готовят специальную инструкцию по использованию технологий ИИ.

В свою очередь Государственная инспекция по вопросам защиты данных сообщила, что внимательно следит за ситуацией по сбору персональных данных приложением DeepSeek, но подчеркнула, что уже видит отсутствие прозрачности.

Сообщалось также, что итальянские власти распорядились немедленно ввести ограничения обработки данных итальянских пользователей в китайском чат-боте DeepSeek.

Впоследствии нидерландское агентство по контролю за соблюдением конфиденциальности заявило, что начнет расследование практики сбора данных китайской компанией DeepSeek, которая занимается искусственным интеллектом.