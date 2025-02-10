Уряд Словаччини хоче переглянути одну з програм допомоги українцям

В словацькому уряді хочуть провести аудит проєкту Міністерства праці, соціальних справ та сім'ї "Допомога особам з України у в'їзді та інтеграції на території Словацької Республіки".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Pravda.sk.

Як зазначили у Департаменті преси та інформації канцелярії словацького уряду, планують перевірити процес надання та використання коштів Європейського фонду регіонального розвитку.

У канцелярії також заявили, що на цьому етапі не будуть надавати більше інформації.

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В межах проєкту у 2023 році відомство виділило кошти ЄС на загальну суму 16,9 млн євро консорціуму некомерційних організацій.

Надалі консорціум перерозподілив кошти ЄС між 110 іншими некомерційними організаціями.

Словаччина останнім часом відзначилася низкою антиукраїнських заяв, пов'язаних з припиненням дії контракту про транзит російського газу через Україну.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо жорстко розкритикував Україну як ненадійного партнера та заявив, що йому набридло, як президент Володимир Зеленський їздить по Європі та "жебракує" і "шантажує інших".

Крім того, у зв’язку з зупинкою транзиту газу Фіцо озвучив список погроз на адресу Києва, серед яких – застосування вето на рішення ЄС щодо України.