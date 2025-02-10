Правительство Словакии хочет пересмотреть одну из программ помощи украинцам

В словацком правительстве хотят провести аудит проекта Министерства труда, социальных дел и семьи "Помощь лицам из Украины во въезде и интеграции на территории Словацкой Республики".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Pravda.sk.

Как отметили в Департаменте прессы и информации канцелярии словацкого правительства, планируют проверить процесс предоставления и использования средств Европейского фонда регионального развития.

В канцелярии также заявили, что на этом этапе не будут предоставлять больше информации.

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В рамках проекта в 2023 году ведомство выделило средства ЕС на общую сумму 16,9 млн евро консорциуму некоммерческих организаций.

В дальнейшем консорциум перераспределил средства ЕС между 110 другими некоммерческими организациями.

Словакия в последнее время отметилась рядом антиукраинских заявлений, связанных с прекращением действия контракта о транзите российского газа через Украину.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо жестко раскритиковал Украину как ненадежного партнера и заявил, что ему надоело, как президент Владимир Зеленский ездит по Европе и "попрошайничает" и "шантажирует других".

Кроме того, в связи с остановкой транзита газа Фицо озвучил список угроз в адрес Киева, среди которых – применение вето на решение ЕС по Украине.