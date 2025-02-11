Прокуратура Грузії розслідує "ворожу діяльність організацій під іноземним контролем"

Прокуратура Грузії заявила про початок розслідування щодо "ворожої діяльності іноземної організації та діяльності організацій, що перебувають під іноземним контролем".

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Грузинська прокуратура заявила про початок розслідування нібито за фактами "спроби саботажу, сприяння ворожій діяльності іноземної організації та діяльності організацій, що перебувають під іноземним контролем, з метою завдання шкоди державним інтересам Грузії".

За статтями кримінального кодексу, які охоплюють такі звинувачення, загрожує від 5 до 15 років позбавлення волі.

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У відомстві заявили, що до слідчої групи долучені фахівці Служби держбезпеки та Міністерства внутрішніх справ.

Назви організацій-фігурантів справи не вказали, але зазначили, що розслідування почали у відповідь на заяви від партії "Єдина нейтральна Грузія" – політсили, яку заснував колишній член партії влади "Грузинська мрія" Вато Шакарішвілі.

Партія заявила, що звернулась у прокуратуру через "виявлення шпигунської мережі й сукупності злочинів проти конституційного ладу та основ безпеки" і вказала на чотири опозиційні партії, які пройшли до парламенту, але відмовились від участі у його роботі через невизнання результатів виборів.

Нагадаємо, минулого тижня у парламенті Грузії, де немає опозиції, створили слідчу комісію щодо "злочинів" влади часів Саакашвілі. Також ухвалили новий пакет репресивних законів, що розширюють можливості для покарання за участь у протестах і критику влади.

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