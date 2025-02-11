Прокуратура Грузии расследует "враждебную деятельность организаций под иностранным контролем"

Прокуратура Грузии заявила о начале расследования о "враждебной деятельности иностранной организации и деятельности организаций, находящихся под иностранным контролем".

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Грузинская прокуратура заявила о начале расследования якобы по фактам "попытки саботажа, содействия враждебной деятельности иностранной организации и деятельности организаций, находящихся под иностранным контролем, с целью нанесения ущерба государственным интересам Грузии".

По статьям уголовного кодекса, которые охватывают такие обвинения, грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.

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В ведомстве заявили, что к следственной группе привлечены специалисты Службы госбезопасности и Министерства внутренних дел.

Названия организаций-фигурантов дела не указали, но отметили, что расследование начали в ответ на заявления от партии "Единая нейтральная Грузия" – политсилы, которую основал бывший член партии власти "Грузинская мечта" Вато Шакаришвили.

Партия заявила, что обратилась в прокуратуру из-за "выявления шпионской сети и совокупности преступлений против конституционного строя и основ безопасности" и указала на четыре оппозиционные партии, которые прошли в парламент, но отказались от участия в его работе из-за непризнания результатов выборов.

Напомним, на прошлой неделе в парламенте Грузии, где нет оппозиции, создали следственную комиссию по "преступлениям" власти времен Саакашвили. Также приняли новый пакет репрессивных законов, расширяющих возможности для наказания за участие в протестах и критику власти.

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