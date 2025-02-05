Парламент Грузії, де немає опозиції, взявся розслідувати "злочини" влади часів Саакашвілі

У парламенті Грузії створили слідчу комісію для розслідування "злочинів" влади за часів президентства Міхеїла Саакашвілі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Новости-Грузия".

Депутати, обрані за списками "Грузинської мрії", 83 голосами "за" затвердили створення "слідчої комісії з розслідування злочинів, скоєних у період перебування при владі Єдиного національного руху.

Комісія має повноваження на три місяці з можливістю подвоєння цього терміну та має підготувати висновки, які передадуть до прокуратури для порушення кримінальних проваджень.

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Ініціювання "суду" над попередньою владою було однією з передвиборчих обіцянок "Грузинської мрії".

Також парламент позбавив мандатів опозиційних депутатів, які бойкотують його роботу, та у першому читанні схвалив чергові зміни до законодавства, що посилюють відповідальність для учасників протестів.