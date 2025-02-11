РосЗМІ повідомили про несподіваний візит посла США до МЗС Росії

Посол США в Москві Лінн Трейсі у вівторок, 11 лютого, відвідала Міністерство закордонних справ Росії.

Про це повідомило російське агентство "РИА Новости", пише "Європейська правда".

Ні російське міністерство, ні американське диппредставництво не повідомляли про причини і цілі її візиту.

Джерела російського агентства ТАСС повідомили, що деталі візиту стануть відомими пізніше.

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Візит Трейсі відбувся на тлі повідомлень про те, що адміністрація президента США та РФ розпочали взаємодію стосовно російсько-української війни.

Доповнено в 12:12: згодом в МЗС РФ заявили "РИА Новости", що заступник міністра Сергєй Рябков провів заплановану зустріч із послом США, на якій обговорювали діяльність закордонних установ.

Напередодні заступник глави МЗС Росії Сергєй Рябков заявив, що між РФ та США є контакти по лінії зовнішньополітичних відомств.

А 5 лютого у Кремлі вперше підтвердили контакти з адміністрацією Трампа щодо України.

Трамп також казав, що наразі США "говорять з росіянами та з українським керівництвом" щодо врегулювання війни.