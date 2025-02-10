В РФ заявили про контакти зі США по лінії МЗС і сигнали щодо України

Заступник глави МЗС Росії Сергєй Рябков заявив, що між РФ та США є "певна взаємодія" по лінії зовнішньополітичних відомств.

Заяву Рябкова у понеділок наводить РИА Новости, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, Росія готова до відновлення діалогу Вашингтона і Москви, який позначила команда президента США Дональда Трампа.

"Ми готові до діалогу, про що говорилося неодноразово, зокрема готові обговорювати врегулювання в Україні, але лише на рівноправній, взаємоприйнятній основі", – заявив він.

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За словами Рябкова, триває "певна взаємодія по лінії зовнішньополітичних відомств". При цьому він підкреслив, що узгоджених графіків спілкування Владіміра Путіна і Дональда Трампа на сьогодні немає, але в міру прояснення ситуації, на його думку, будуть домовленості.

Він додав, що за нової адміністрації у США з'явилося невелике вікно можливостей для нормалізації відносин

"Чи скористаються США цим шансом – залежить тільки і виключно від них. Мова ультиматумів, епатажних вкидань, спроби сказати нам, що нам зроблять велику послугу в обмін на згоду зі свідомо непрохідними вимогами, – усе це у відносинах і діалозі з Росією не пройде", – заявив Рябков.

Він також додав, що Москва отримує різні сигнали від Вашингтона щодо війни в Україні, але на практиці "поки що не бачить зміни курсу США".

Рябков сказав, що російська позиція досить чітка і прямо викладена Владіміром Путіним.

Як повідомлялося, американське видання New York Post стверджує, що президент США Дональд Трамп визнав свою телефонну розмову з правителем Росії Владіміром Путіним.

5 лютого у Путіна вперше підтвердили контакти з адміністрацією Трампа щодо України.

Трамп також казав, що наразі США "говорять з росіянами та з українським керівництвом".