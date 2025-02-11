РосСМИ сообщили о неожиданном визите посла США в МИД России

Посол США в Москве Линн Трейси во вторник, 11 февраля, посетила Министерство иностранных дел России.

Об этом сообщило российское агентство "РИА Новости", пишет "Европейская правда".

Ни российское министерство, ни американское диппредставительство не сообщали о причинах и целях ее визита.

Источники российского агентства ТАСС сообщили, что детали визита станут известны позже.

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Визит Трейси состоялся на фоне сообщений о том, что администрация президента США и РФ начали взаимодействие по российско-украинской войне.

Дополнено в 12:12: позже в МИД РФ заявили "РИА Новости", что заместитель министра Сергей Рябков провел запланированную встречу с послом США, на которой обсуждали деятельность зарубежных учреждений.

Накануне заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что между РФ и США есть контакты по линии внешнеполитических ведомств.

А 5 февраля в Кремле впервые подтвердили контакты с администрацией Трампа по Украине.

Трамп также говорил, что сейчас США "говорят с россиянами и с украинским руководством " по урегулированию войны.