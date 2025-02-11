На італійській Сицилії провели масштабний рейд проти мафії: понад 180 затриманих

На італійському острові Сицилія пройшов масштабний рейд правоохоронців проти мафіозного клану Cosa Nostra, під час нього затримали понад 180 осіб.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

У столиці острова Палермо пройшла масштабна операція довкола Палермо під координацією окружного управління з боротьби з мафією. У ній брали участь близько 1200 правоохоронців з усього острова.

Внаслідок рейдів затримали 181 особу. Серед них, як вважають, є представники усіх ланок мафіозного клану Cosa Nostra – від "босів" до дрібніших "координаторів" на місцях, як із самого Палермо, так і з регіонів.

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Рейдам передумало розслідування, у рамках якого правоохоронці відстежили спробу Cosa Nostra відновити діяльність після серії арештів у попередні роки.

Серед іншого, з’ясувалося, що частина ув’язнених членів клану зуміли нелегально отримати засоби зв’язку, через які почали вести комунікацію із ще не впійманими соратниками та роздавати розпорядження, залишаючись за гратами. За даними слідчих, налагоджена система зв’язку дозволяла "босам" навіть координувати наркотрафік і влаштовувати зустрічі.

Затриманим загрожують звинувачення в участі у злочинній організації, замахах на вбивство, наркоторгівлі, злочинах, пов’язаних зі зброєю тощо.

Наприкінці 2024 року пройшли чергові рейди проти мафіозного клану "Ндрангета", який вважають найпотужнішим в Італії.

У листопаді 2023 року в країні завершився наймасштабніший за останні три десятиліття суд щодо членів "Ндрангети", за результатами процесу засудили понад 200 осіб.