Найбільший за 30 років суд над мафією в Італії: понад 200 засуджених

В італійському місті Вібо-Валентія, що в південному регіоні Калабрія, в понеділок завершився наймасштабніший за останні три десятиліття суд у справі про членів впливової мафії "Ндрангета".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Il Giornale.

Справа, яку охрестили Rinascita ("Переродження"), тягнеться з грудня 2019 року, коли в межах поліцейської операції арештували 334 підозрюваних у причетності до організованої злочинності. Серед них були підприємці, експолітики й урядовці, карабінери та співробітники спецслужб.

Усього у справі фігурували 338 людей, яким висунули понад 400 пунктів звинувачень у змові з метою участі в мафії, відмиванні грошей, шахрайстві, торгівлі наркотиками незаконному зберіганні зброї та вибухівки, розголошенню службової таємниці тощо.

Судовий процес тривав два роки й 10 місяців, причому щодня відбувались щонайменше три слухання. У червні прокуратура Калабрії попрохала суд винести 332 обвинувальні вироки загальною тривалістю 4744 роки й 10 місяців ув’язнення.

Зрештою, після понад місяця консультацій троє суддів оголосили обвинувальні вироки, лише частково задовольнивши прохання прокуратури.

Усього засудили понад 200 фігурантів справи, зокрема екссенатора від партії покійного Сільвіо Берлусконі "Вперед, Італіє!" Джанкарло Пітеллі, який отримав 11 років ув’язнення та колишнього топ-посадовця підрозділу боротьби з мафією при МВС Італії Мікеле Маринаро (10,5 року позбавлення волі).

Справа "Переродження" вважається одним із найбільших судових процесів над мафією в Італії з часу шестирічного (1986-1992) суду в Палермо, коли на лаві підсудних опинились 475 людей.

Її відмінною рисою є те, що вперше в межах такого масштабного процесу до відповідальності притягли не лише безпосередньо мафіозі, а і їхніх спільників в правоохоронних органах, органах влади й бізнесі.

Італійський клан "Ндрангета" вважають однією з найпотужніших злочинних мереж в Італії та Європі загалом. Він відрізняється глибокими кровними зв’язками між своїми членами й масовим використанням терору проти конкурентів і ворогів.

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