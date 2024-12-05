Італійська поліція заарештувала монахиню, відому своєю роботою у в'язницях, і ще 24 людини в четвер в рамках розслідування проти мафіозного угруповання "Ндрангета" в північному місті Брешія.

Про це повідомили Reuters три обізнані джерела, передає "Європейська правда".

За їхніми словами, сестра Анна Донеллі, волонтерка міланської в'язниці Сан-Вітторе, підозрюється у змові з мафією і в тому, що вона була посередницею між злочинним угрупуванням і ув'язненими членами банди.

57-річна монахиня також відома своїм служінням у занедбаних районах Мілана. У лютому вона стала однією з лауреаток "Золотого Панеттоне", щорічної міланської громадської нагороди.

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У пресрелізі поліції повідомляється, що також було заарештовано двох місцевих політиків, і що в ході операції було вилучено 1,8 мільйона євро. У заяві не названо жодного з тих, на кого було спрямовано рейд.

Підозрювані звинувачуються в різних злочинах, включаючи мафіозну діяльність, підкуп виборців, незаконне зберігання зброї, відмивання грошей, лихварство, торгівлю наркотиками та фальшиве виставлення рахунків.

Передбачувана банда була пов'язана з випискою рахунків-фактур на суму 12 мільйонів євро за неіснуючі транзакції, що дозволило підприємцям-співучасникам занизити свої доходи та ухилитися від сплати податків в обмін на комісію, сплачену мафіозі.

Походячи з бідного південного регіону Калабрія, "Ндрангета" перетворилася на найпотужнішу мафіозну організацію Італії, яка поширилася по всій Європі та решті світу, проникнувши в так звану "білокомірцеву" злочинність.

В Італії на початку листопада заарештували близько 60 людей в результаті поліцейського рейду проти мафії "Ндрангета".

А у листопаді 2023 року в Італії завершився наймасштабніший за останні три десятиліття суд щодо членів мафіозного клану "Ндрангета", за результатами процесу засудили понад 200 осіб.