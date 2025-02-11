Конституційний суд Румунії прийняв відставку президента Йоганніса

Конституційний суд Румунії у вівторок, 11 лютого, прийняв відставку президента Клауса Йоганніса та виніс рішення про вступ Іліє Болояна на посаду тимчасового глави держави.

Про це повідомляє Digi24, інформує "Європейська правда".

Згідно з рішенням КС Румунії, Болоян почне виконувати обов’язки президента із середи, 12 лютого.

Конституційний суд "встановлює, що посада президента Румунії стає вакантною з 12 лютого 2025 року після відставки пана Клауса-Вернера Йоганніса з посади президента Румунії".

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Рішення КС Румунії є остаточним і загальнообов'язковим.

Відсьогодні Болоян, який є головою Сенату Румунії, призупинить своє членство в Національній ліберальній партії (PNL), оскільки президент не може бути членом жодної політичної партії.

Виконуватиме обов’язки голови Сенату, найімовірніше, віцеголова PNL Мірча Абрудян.

Нагадаємо, 10 лютого президент Румунії Клаус Йоганніс, чий президентський термін офіційно закінчився в грудні, оголосив, що йде у відставку, аби не розпалювати кризу довкола його посади.

Початково очікували, що Йоганніс залишиться на посаді до обрання наступника на повторно призначених виборах у травні 2025 року.

Вимога відставки Йоганніса стала одним із гасел прихильників ультраправого кандидата Келіна Джорджеску та ультраправого "Альянсу за об’єднання румунів".