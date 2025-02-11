Конституционный суд Румынии принял отставку президента Йоханниса

Конституционный суд Румынии во вторник, 11 февраля, принял отставку президента Клауса Йоханниса и вынесено решение о вступлении Илие Болояна на должность временного главы государства.

Об этом сообщает Digi24, информирует "Европейская правда".

Согласно решению КС Румынии, Болоян начнет исполнять обязанности президента со среды, 12 февраля.

Конституционный суд "устанавливает, что должность президента Румынии становится вакантной с 12 февраля 2025 года после отставки господина Клауса-Вернера Йоханниса с должности президента Румынии".

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Решение КС Румынии является окончательным и общеобязательным.

С сегодняшнего дня Болоян, который является председателем Сената Румынии, приостановит свое членство в Национальной либеральной партии (PNL), поскольку президент не может быть членом ни одной политической партии.

Исполнять обязанности председателя Сената, скорее всего, будет вице-председатель PNL Мирча Абрудян.

Напомним, 10 февраля президент Румынии Клаус Йоханнис, чей президентский срок официально закончился в декабре, объявил, что уходит в отставку, чтобы не разжигать кризис вокруг его должности.

Изначально ожидалось, что Йоханнис останется на посту до избрания преемника на повторно назначенных выборах в мае 2025 года.

Требование отставки Йоханниса стало одним из лозунгов сторонников ультраправого кандидата Келина Джорджеску и ультраправого "Альянса за объединение румын".