В Румунії подав у відставку президент, якому не обрали наступника

Президент Румунії Клаус Йоганніс, чий президентський термін офіційно закінчився в грудні, оголосив, що іде у відставку, аби не розпалювати кризу довкола його посади.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Hotnews.ro.

Другий і останній термін Йоганніса закінчився 21 грудня 2024 року. Однак, новий президент Румунії так і не був обраний, а Конституційний суд вирішив як скасувати президентські вибори, так і дозволити Йоганнісу залишатися на посаді до початку мандату нового президента.

Проте у понеділок Йоганніс оголосив про своє рішення піти у відставку. Це сталося після того, як опозиційні партії втретє подали запит на його відсторонення від посади. Очікувалось, що об’єднані палати румунського парламенту проголосують у вівторок за цим запитом.

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Йоганніс зазначив, що його відставка набуде чинності в середу, 12 лютого. Він заявив, що прийняв це рішення, щоб вберегти Румунію від кризи, оскільки парламент має проголосувати за його відсторонення від посади. Він назвав цей крок необґрунтованим і шкідливим.

"Через кілька днів румунський парламент проголосує за моє відсторонення, і Румунія опиниться в кризі, тому що буде оголошено референдум. Усе це матиме внутрішні і, на жаль, зовнішні наслідки…

Щоб позбавити Румунію та її громадян цієї кризи, від цього безглуздого і негативного розвитку подій, я йду у відставку з посади президента Румунії. Я залишу посаду післязавтра, 12 лютого. Боже, благослови Румунію!", – оголосив Йоганніс.

Вимога відставки Йоганніса стала одним із гасел прихильників ультраправого кандидата Келіна Джорджеску та ультраправого "Альянсу за об’єднання румунів".

Керівна коаліція Румунії 2 лютого остаточно висунула єдиного кандидата на виборах президента.

Президентські вибори в Румунії відбудуться у травні.

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