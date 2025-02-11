В Румунії пройшли обшуки у керівника передвиборчої кампанії антиукраїнського Джорджеску

В Румунії пройшли обшуки у керівника передвиборчої кампанії скандального кандидата Келіна Джорджеску.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

У вівторок Джорджеску повідомив у соціальних мережах, що поліція і прокуратура провели обшук у будинку Раду Паллі, керівника його виборчої кампанії.

"Я наполегливо вимагаю припинити ці порушення", – заявив Джорджеску у своєму дописі, стверджуючи, що дії поліції були політично вмотивованими проти нього.

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Він також додав, що обшуку піддалося приміщення некомерційної організації, яку він заснував у 2021 році.

У заяві румунської поліції йдеться, що вона проводить кримінальне розслідування.

Правоохоронці зазначили, що діяльність здійснюється в рамках кримінальної справи, за координації компетентного підрозділу прокуратури та відповідно до чинних правових рамок.

При цьому не зазначається, з якою саме справою пов’язані дії поліції.

Раду Паллі та його дружина, обидва колишні журналісти, керували фірмою, яка створила високоякісну передвиборчу рекламу, завдяки якій стала відомою кампанія Джорджеску.

Нещодавно Джорджеску відзначився неодноразовими згадками про "румунські території України", повторив тези російської пропаганди про те, що "Україна вигадана держава" і назвав президента Володимира Зеленського "напівдиктатором".

У Міністерстві закордонних справ Румунії після висловлювань Джорджеску підтвердили непохитну підтримку українського суверенітету.