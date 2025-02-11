В Румынии прошли обыски у руководителя предвыборной кампании антиукраинского Джорджеску

В Румынии прошли обыски у руководителя предвыборной кампании скандального кандидата Келина Джорджеску.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Во вторник Джорджеску сообщил в социальных сетях, что полиция и прокуратура провели обыск в доме Раду Палли, руководителя его избирательной кампании.

"Я настоятельно требую прекратить эти нарушения", – заявил Джорджеску в своей заметке, утверждая, что действия полиции были политически мотивированными против него.

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Он также добавил, что обыску подверглось помещение некоммерческой организации, которую он основал в 2021 году.

В заявлении румынской полиции говорится, что она проводит уголовное расследование.

Правоохранители отметили, что деятельность осуществляется в рамках уголовного дела, при координации компетентного подразделения прокуратуры и в соответствии с действующими правовыми рамками.

При этом не указывается, с каким именно делом связаны действия полиции.

Раду Палли и его жена, оба бывшие журналисты, руководили фирмой, которая создала высококачественную предвыборную рекламу, благодаря которой стала известной кампания Джорджеску.

Недавно Джорджеску отметился неоднократными упоминаниями о "румынских территориях Украины", повторил тезисы российской пропаганды о том, что "Украина вымышленное государство", и назвал президента Владимира Зеленского "полудиктатором".

В Министерстве иностранных дел Румынии после высказываний Джорджеску подтвердили непоколебимую поддержку украинского суверенитета.