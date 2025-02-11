Президент Чехії застерігає від негативного ставлення до словаків через дії їхньої влади

Чеський президент Петр Павел вважає, що розбіжності Праги в питаннях зовнішньої та безпекової політики із Братиславою не повинні переростати в емоції відносно всієї Словаччини.

Про це він сказав у вівторок, 11 лютого, на полях саміту з питань штучного інтелекту в Парижі, відповідаючи на запитання ČTK, пише "Європейська правда".

Павел поговорив із журналістами після зустрічі з президентом Словаччини Петером Пеллегріні на полях саміту в Парижі.

"Ми говорили про те, що наші взаємні відносини зараз вступають у фазу, яка переходить від оцінки думки окремих політиків до можливих негативних думок проти цілого народу, цілої країни", – розповів президент Чехії.

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"З обох сторін ми вважаємо це шкідливим, тому що різниця в поглядах на деякі аспекти зовнішньої та безпекової політики не повинна переводитися в емоції відносно цілої країни", – додав він.

У березні 2024 року чеський уряд призупинив чесько-словацькі міжурядові консультації через розбіжності у поглядах на ключові питання зовнішньої політики. Вони проявилися переважно у ставленні до України.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала раніше заявив, що для відновлення консультацій немає ні умов, ні причин.

З боку Словаччини, де тривають масштабні антиурядові протести, в останні тижні неодноразово лунали заяви про нібито втручання Чехії у внутрішні справи.