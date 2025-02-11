Президент Чехии предостерегает от негативного отношения к словакам из-за действий их власти

Чешский президент Петр Павел считает, что разногласия Праги в вопросах внешней политики и политики безопасности с Братиславой не должны перерастать в эмоции относительно всей Словакии.

Об этом он сказал во вторник, 11 февраля, на полях саммита по вопросам искусственного интеллекта в Париже, отвечая на вопрос ČTK, пишет "Европейская правда".

Павел поговорил с журналистами после встречи с президентом Словакии Петером Пеллегрини на полях саммита в Париже.

"Мы говорили о том, что наши взаимные отношения сейчас вступают в фазу, которая переходит от оценки мнения отдельных политиков к возможным негативным мыслям против целого народа, целой страны", – рассказал президент Чехии.

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"С обеих сторон мы считаем это вредным, потому что разница во взглядах на некоторые аспекты внешней политики и политики безопасности не должна переводиться в эмоции в отношении целой страны", – добавил он.

В марте 2024 года чешское правительство приостановило чешско-словацкие межправительственные консультации из-за разногласий во взглядах на ключевые вопросы внешней политики. Они проявились преимущественно в отношении к Украине.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала ранее заявил, что для возобновления консультаций нет ни условий, ни причин.

Со стороны Словакии, где продолжаются масштабные антиправительственные протесты, в последние недели неоднократно звучали заявления о якобы вмешательстве Чехии во внутренние дела.