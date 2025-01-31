Фіцо поскаржився послу Чехії на "втручання" у внутрішні справи, в Празі відповіли

Словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо знову висловив претензії Чехії через нібито втручання у внутрішні справи його країни, де відбуваються антиурядові протести.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Aktuality.

Порцію претензій до Чехії Фіцо озвучив під час зустрічі з послами, акредитованими у Словаччині.

У своїй промові він спершу говорив про протести в країні, припинення транзиту газу і прихід до влади Дональда Трампа, але в якийсь момент безпосередньо звернувся до чеського посла Рудольфа Їндрака.

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"Пане посол, я не розумію втручання чеської політичної сцени і медіа-сцени у внутрішні політичні справи Словацької Республіки. Це неправильно, коли з іншого боку Моравії надходять будь-які настрої, погляди чи рекомендації щодо внутрішньополітичної ситуації в Словаччині", – сказав Фіцо.

Слова глави словацького уряду розкритикували як прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, так і міністр закордонних справ Ян Ліпавський.

"Звинувачення Роберта Фіцо в тому, що Чехія втручається у справи Словаччини, є абсурдними – якщо тільки словацький прем'єр не має на увазі те, як Андрей Бабіш (лідер чеської опозиційної партії ANO. – Ред.) підтримував його перед останніми словацькими виборами", – нагадав Фіала.

Ліпавський своєю чергою звернувся до Фіцо через X (Twitter).

"Чеська Республіка є демократичним суспільством, і це включає в себе свободу слова. Ми рішуче відкидаємо втручання чеського уряду у справи Словацької Республіки", – написав він.

Цього тижня прем'єр-міністр Словаччини уже винуватив чеських політиків та ЗМІ у втручанні у внутрішню політику його країни, стверджуючи, що вони спрямовані проти його політичного союзника, чеського опозиційного політика Андрея Бабіша.

Як відомо, на тлі тривалих багатотисячних протестів проти свого уряду премʼєр Словаччини Роберт Фіцо почав говорити про підготовку "Майдану" у країні, звинувативши Україну в причетності до цього.

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