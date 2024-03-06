Чехія ставить на паузу міжурядові консультації зі Словаччиною через "значні розбіжності"

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала оголосив, що чесько-словацькі міжурядові консультації не відбудуться в найближчі тижні або місяці, позаяк Прага не вважає їх доцільними через "значні розбіжності".

Про це Фіала заявив на пресконференції після засідання уряду Чехії 6 березня, його цитує інформагентство ČTK, пише "Європейська правда".

"Ми переконані, що сьогодні немає необхідності у спільному засіданні двох урядів. Ми поінформували словацьку сторону про наше рішення і намір відкласти зустріч", – сказав прем’єр Чехії.

Фіала додав, що співпраця між країнами має бути зосереджена на конкретних проєктах. "Але неможливо приховати той факт, що існують значні розбіжності в поглядах на деякі ключові зовнішньополітичні питання", – зазначив він.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський підтримав рішення про призупинення міжурядових консультацій зі Словаччиною.

"Наші партнери буквально на іншому кінці земної кулі, на іншому кінці світу, розуміють, що безпека Європи впливає на безпеку всього світу. Тому мені шкода, що мої колеги в Словаччині не бачать цього так само", – сказав він журналістам.

Фіала та прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо спочатку домовилися в листопаді 2023 року продовжити традицію спільних засідань урядів, які повинні були відбутися в Чехії цієї весни.

Останні міжурядові консультації двох країн відбулися у квітні 2023 року. Тоді словацький кабінет міністрів тоді очолював Едуард Гегер.

Чехія та Словаччина мають відмінності у зовнішній політиці, зокрема щодо війни в Україні. Приміром, у другу річницю повномасштабної війни Фіцо заявив, що війна почалася "з розгулу українських неонацистів".

Крім того, міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар зустрівся і провів переговори з міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим на дипломатичному форумі в турецькій Анталії. Їхню зустріч похвалив Фіцо.