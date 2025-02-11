Ексстратег Трампа визнав шахрайство у будівництві стіни на кордоні з Мексикою

Колишній соратник Дональда Трампа Стівен Беннон у вівторок, 11 лютого, визнав провину у справі про розкрадання коштів на будівництві стіни проти мігрантів на кордоні з Мексикою.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на ABC News.

Беннон визнав себе винним в обмані жителів Нью-Йорка, які робили пожертви на кампанію We Build the Wall – онлайн-збір коштів для проєкту Трампа під час його першого терміну.

Прокурор у справі Джеффрі Левінсон оголосив, що Беннон погодився визнати себе винним за одним із пунктів обвинувачення в обмін на умовне покарання.

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Суддя присудив колишньому стратегу Трампа трирічне умовне звільнення, протягом якого він не може обіймати посаду директора благодійної організації або займатися збором коштів для некомерційних організацій.

Беннону також заборонили використовувати дані, зібрані від донорів We Build the Wall.

Розслідування стосовно розкрадання коштів почалось на федеральному рівні ще у 2020-му, але наприкінці свого першого терміну Трамп помилував Беннона. Нинішня справа розслідувалась прокуратурою Нью-Йорка.

У 2024 році Беннон також відбув чотиримісячне увʼязнення за неповагу до Конгресу.

Стів Беннон був радником Дональда Трампа під час президентської кампанії 2016 року, а потім працював головним стратегом Білого дому у 2017 році. Після звільнення з Білого дому Беннон працював над згуртуванням правих сил у Європі.