Ексстратег Трампа пообіцяв не допустити Маска до Білого дому 

Колишній головний стратег Дональда Трампа Стів Беннон пообіцяв зробити все, щоб не допустити Ілона Маска до майбутньої адміністрації в Білому домі.

Про це колишній радник Трампа заявив в інтерв'ю Corriere della Sera, пише "Європейська правда".

Беннон пообіцяв, що "змусить" Маска "втекти" ще до інавгурації 20 січня, не давши йому отримати доступ до Білого дому.

"Він справді злий хлопець, дуже поганий хлопець. Я вирішив, що це моя особиста справа – знищити цього хлопця", – зазначив він.

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Беннон також розкритикував підтримку Маском візової програми для кваліфікованих робітників, яка минулого місяця призвела до гострого розриву між ультраправими активістами та прихильниками Трампа в технічних галузях, які бачать у програмі вирішальну роль для Кремнієвої долини.

Зрештою, Трамп став на бік Маска в цій суперечці, але Беннон сказав, що він готує ширші зусилля, аби обмежити здатність керівника Tesla формувати порядок денний Трампа.

"Чому південноафриканці, найбільш расистські люди на землі, білі південноафриканці, взагалі коментують те, що відбувається в Сполучених Штатах?" – сказав він, відзначивши, що Маск "повинен повернутися" до Південно-Африканської Республіки, де він народився.

Беннон був главою президентської кампанії Трампа у 2016 році і став старшим радником Білого дому, після чого пішов у відставку в умовах численних суперечок.

Незважаючи на чотиримісячне тюремне ув'язнення за відмову співпрацювати зі слідством у справі повстання в Капітолії 6 січня 2021 року, Беннон залишається впливовим у правих колах, веде популярний подкаст і нещодавно з'являвся в Мар-а-Лаго.

Але націоналістичне бачення Беннона щодо другого терміну Трампа все більше розходиться з баченням Маска. Противник імміграції та торговельний яструб, Беннон вже давно просуває заходи, проти яких категорично виступає бізнес-фракція Республіканської партії, стурбована фінансовими наслідками масштабних тарифів і депортацій.