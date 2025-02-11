Экс-стратег Трампа признал мошенничество в строительстве стены на границе с Мексикой

Бывший соратник Дональда Трампа Стивен Бэннон во вторник, 11 февраля, признал вину по делу о хищении средств на строительстве стены против мигрантов на границе с Мексикой.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на ABC News.

Бэннон признал себя виновным в обмане жителей Нью-Йорка, которые делали пожертвования на кампанию We Build the Wall – онлайн-сбор средств для проекта Трампа во время его первого срока.

Прокурор по делу Джеффри Левинсон объявил, что Бэннон согласился признать себя виновным по одному из пунктов обвинения в обмен на условное наказание.

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Судья присудил бывшему стратегу Трампа трехлетнее условное освобождение, в течение которого он не может занимать должность директора благотворительной организации или заниматься сбором средств для некоммерческих организаций.

Бэннону также запретили использовать данные, собранные от доноров We Build the Wall.

Расследование в отношении хищения средств началось на федеральном уровне еще в 2020-м, но в конце своего первого срока Трамп помиловал Бэннона. Нынешнее дело расследовалось прокуратурой Нью-Йорка.

В 2024 году Бэннон также отбыл четырехмесячное заключение за неуважение к Конгрессу.

Стив Бэннон был советником Дональда Трампа во время президентской кампании 2016 года, а затем работал главным стратегом Белого дома в 2017 году. После увольнения из Белого дома Бэннон работал над сплочением правых сил в Европе.