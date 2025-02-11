Сійярто похизувався, що Угорщина дасть 1 млн євро армії Лівану, а не України

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт підтримає армію Лівану через Європейський фонд миру – інструмент, де угорці досі блокують виділення коштів на допомогу Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Під час візиту до Бейрута у вівторок, 11 лютого, Сійярто заявив, що Угорщина та Ліван мають дружні відносини, а Будапешт продовжуватиме підтримувати зусилля, спрямовані на сприяння спокою і стабільності в регіоні.

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За його словами, Угорщина підтримає ліванську армію 400 мільйонами форинтів (приблизно 991 500 євро) "замість того, щоб відправляти зброю в Україну".

"Ми відправляємо ці кошти до Лівану через Європейський фонд миру, і ми можемо це зробити, тому що ми не відправляємо зброю в Україну, тому ми можемо передати гроші, які б пішли туди, іншим країнам", – наголосив глава угорського МЗС.

Угорщина понад рік блокує виділення з Європейського фонду миру понад 6 мільярдів євро, які мають піти державам-членам на компенсацію за військову допомогу Україні.

Це відбувається попри те, що Будапешт має запевнення: внески Угорщини в Європейський фонд миру не будуть спрямовуватись на будь-яку військову допомогу Україні.