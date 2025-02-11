Сийярто похвастался, что Венгрия даст 1 млн евро армии Ливана, а не Украины

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт поддержит армию Ливана через Европейский фонд мира – инструмент, где венгры до сих пор блокируют выделение средств на помощь Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Во время визита в Бейрут во вторник, 11 февраля, Сийярто заявил, что Венгрия и Ливан имеют дружеские отношения, а Будапешт будет продолжать поддерживать усилия, направленные на содействие спокойствию и стабильности в регионе.

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По его словам, Венгрия поддержит ливанскую армию 400 миллионами форинтов (примерно 991 500 евро) "вместо того, чтобы отправлять оружие в Украину".

"Мы отправляем эти средства в Ливан через Европейский фонд мира, и мы можем это сделать, потому что мы не отправляем оружие в Украину, поэтому мы можем передать деньги, которые бы пошли туда, другим странам", – подчеркнул глава венгерского МИД.

Венгрия более года блокирует выделение из Европейского фонда мира более 6 миллиардов евро, которые должны пойти государствам-членам на компенсацию за военную помощь Украине.

Это происходит несмотря на то, что Будапешт имеет заверения: взносы Венгрии в Европейский фонд мира не будут направляться на любую военную помощь Украине.