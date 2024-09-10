Угорщина, що блокує кошти на зброю Україні з фонду ЄС, хоче підтримати з цього фонду Чад

Угорщина вирішила ініціювати підтримку оборонного потенціалу Чаду з Європейського фонду миру – механізму, в якому Будапешт блокує компенсації країнам-членам ЄС за передане Україні озброєння.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Telex.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто провів спільну пресконференцію зі своїм чадським колегою Абдеррахманом Куламаллою з нагоди візиту президента Чаду до Будапешта, який Сійярто назвав історичним, підкресливши, що такого візиту раніше не було.

Згідно з угодою про оборонне співробітництво Угорщини та Чаду, яка була опублікована в угорській офіційній газеті в понеділок увечері, країни разом боротимуться з тероризмом шляхом взаємного обміну військовими знаннями та досвідом.

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Сійярто зазначив, що угорський уряд ініціював виділення Європейським Союзом 14 мільйонів євро з так званого Європейського фонду миру на підтримку розвитку оборонного потенціалу Чаду.

"Пропозиція Угорщини була включена до порядку денного засідання комітету послів ЄС, запланованого на 26 вересня, і ми сподіваємося, що ця пропозиція буде прийнята", – сказав він.

Угорщина блокує виділення з Європейського фонду миру мільярдів євро на фінансування військової допомоги Україні.

Це відбувається попри те, що Будапешт має запевнення: внески Угорщини в Європейський фонд миру не будуть спрямовуватись на будь-яку військову допомогу Україні.