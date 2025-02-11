Таллінн планує боротись з надмірним шумом

Влада естонської столиці Талліна підготувала план дій щодо зниження шуму навколишнього середовища.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Відповідно до закону, місто зобов'язане знижувати рівень шуму в громадських місцях, що перевищує встановлені норми, щоб забезпечити здорове середовище для жителів.

Найближчими роками для зниження рівня шуму місто посилить мережу громадського транспорту, побудує тротуари та мережу виділених велосипедних доріжок.

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Під час планування міста враховуватиметься концепція 15-хвилинного міста, щоб усі необхідні для життя об'єкти були поруч із домом, і люди не були змушені долати великі відстані автомобілем для вирішення повсякденних справ.

"Шум значно впливає на здоров'я людей. Крім того, шум від руху транспорту в Таллінні стримує розвиток бізнесу…Також городян турбує звук мотоциклів і автомобілів, що прискорюються. У міської управи є рішення цих проблем, і ми діємо на підставі наукових досліджень, орієнтуючись на досвід інших північних міст", – сказав віцемер Таллінна Пяртель-Пеетер Пере.

У плані зі зниження шуму підкреслюється, що основним вирішенням проблеми є розвиток і підтримка стійких способів пересування: громадського транспорту, пересування на велосипедах і пішки.

Для цього місто будуватиме зручніші вулиці, трамвайні колії та смуги громадського транспорту.

Важливим аспектом також є захист зелених зон від шуму і поліпшення звукоізоляції будівель, чутливих до шуму.

Влітку 2023 року повідомляли про плани влади грузинської столиці Тбілісі посилити контроль за шумом у нічний час і санкції у зв'язку з ним.

Тим часом міська влада Таллінна чекає від держави можливості запровадження в місті туристичного податку.